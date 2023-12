Weihnachten im Knast: Dynamo-Schwibbogen hinter Gittern

Ein Schwibbogen mit dem Logo von Dynamo Dresden ist am Fenster einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Dresden zu sehen - vom Häftling selbst gebastelt. © Robert Michael/dpa

Eine kahle Wand, ein vergittertes Fenster: so weit, so üblich für ein Bild von einem Gefängnis. Aufgenommen wurde das Bild in der Justizvollzugsanstalt Dresden am Hammerweg.

Doch auffällig ist der Dynamo-Schwibbogen, der hinter den Gittern hervorlugt. Die Schwibbögen gibt es im Fanshop zu kaufen. Preis: 80 Euro.

Doch wie kommt ein Insasse an einen Schwibbogen aus dem Fanshop? Anja Rücker, Pressesprecherin für die JVA in Dresden, stellt auf TAG24-Nachfrage klar: gar nicht.

"Aus Sicherheitsgründen ist klar geregelt, was von außen den Weg ins Gefängnis finden darf. Dekorationsartikel gehören nicht dazu."