Wie aus dem "Dresdner Hof" das Hilton wurde: Mitarbeiter der ersten Stunde blicken zurück

Dresden - Kaum ein anderes Hotel ist so eng mit der Geschichte Dresdens verbunden wie das Hilton an der Frauenkirche. Seit der feierlichen Eröffnung vor 35 Jahren geben sich hier Staatsgäste, Prominente und Stammgäste die Klinke in die Hand - begleitet von einem Team, das über Jahrzehnte zusammengewachsen ist.

Auch in den Folgejahren war das Hotel regelmäßig ausgebucht. Einmal musste sogar ein Messechef in der Sauna übernachten, weil nichts mehr frei war.

Der Alltag im Hotel ließ wenig Raum für Schlaf, doch sie ging stets bis an ihre Grenzen: "Als US-Politiker Robert McNamara und der ehemalige kanadische Premier Pierre Trudeau bei uns zu Gast waren, habe ich sie in die Philharmonie begleitet. Da hab ich nur gedacht: 'Hoffentlich schläfst du nicht ein.'"

Finanzdirektorin Ulrike Schmidt-Peter (65) ist von der ersten Stunde an dabei und dankbar, so eine spannende Zeit miterlebt zu haben. © Eric Münch

Von Helmut Kohl über Angela Merkel bis zur dänischen Königin - sie alle waren im Hilton. "Den roten Teppich haben wir nie eingerollt", sagt Irini Mühlbach stolz.

2009, beim Besuch von US-Präsident Obama, wurde die Innenstadt weiträumig abgeriegelt. "Die Gullydeckel waren zugeklebt und wir kamen nur noch über Sicherheitsschleusen ins Hotel", erzählt Finanzdirektorin Ulrike Schmidt-Peter (65), selbst Mitarbeiterin der ersten Stunde.

Ilona Patzig (66), 32 Jahre im Haus, war damals für die Fenster zuständig: "Alle sollten geschlossen bleiben. Aber ausgerechnet Obamas Sicherheitsleute hielten sich nicht daran ..."

Am 1. Februar 1990 wurde das Haus offiziell als "Dresdner Hof" eingeweiht, im März 1992 dann Teil der Hilton-Gruppe. "Eine Zeit, in der morgen nicht mehr stimmte, was heute richtig war. Permanent hat sich was geändert", erinnert sich Ulrike Schmidt-Peter an die turbulenten Anfangsjahre.