Wie viel Gramm wiegt eine Kugel Eis? Das Ergebnis überrascht - bis zu 50 Gramm Unterschied!

Dresden - Der Sommer ruft Eis! Und Eisdielen gibt’s links und rechts der Elbe reichlich. Ob Klassiker-Sorten oder Kuriositäten: Viele Anbieter setzen auf Vielfalt und Handwerk – allerdings mit teils deutlichen Unterschieden in Preis und Portion. Wie schwer ist in Dresden eine Kugel Eis - und was kostet sie? TAG24 hat den Test gemacht und einige Eisdielen "auf Herz und Nieren" geprüft.

In der "Sächsischen Eismanufaktur" (2,50 Euro/Kugel) gibt es mit aufgemotztem Vanille- und Schoko-Eis namens "Gräfin Cosel" und "August der Starke" einen Hauch Stadtgeschichte: "Neben veganen Sorten unsere Bestseller", so Verkäuferin Kalina Baran (34).

Ein Besuch in der Eisdiele gehört zum Sommer wie die Sonnencreme. Für viele Familien ist es ein Wochenendritual – ohne Kugel kein richtiger Ausflug.

Doch was früher ein erschwinglicher Genuss war, kratzt heute vielerorts an der Zwei-Euro-Marke. Als Kind habe ich für eine Portion der kühlen Erfrischung lediglich 60 Cent gezahlt. Eine schöne Erinnerung, die mich heute ein bisschen nostalgisch werden lässt. Und so fragen wir uns jedes Jahr aufs Neue: Warum ist das Eis so teuer geworden?

Vor allem die gestiegenen Produktionskosten treiben den Preis in die Höhe. Grundstoffe wie Milch, Zucker und Kakao sind ebenfalls wesentlich teurer geworden – nicht zuletzt durch weltweite Krisen wie den Ukraine-Krieg und schlechte Ernten.

Zudem setzen viele Dielen und Cafés auf eine eigene Herstellung, nutzen dafür regionale Zutaten – zumindest die, die ich getestet habe. Der Geschmack dieser süßen Versuchung hat nicht darunter gelitten. Das birgt gute Qualität - und die hat halt ihren Preis.

Klar: Was bleibt, ist ein kleiner Luxus. Ein Vergnügen, das nicht mehr für wenige Pfennige zu haben ist, doch eines, das wir uns immer noch gerne leisten – und das bleibt hoffentlich auch so.