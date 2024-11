Drogen-Hotspot Wiener Platz: Mehr Licht gegen die Dealer

Dresden - Der Wiener Platz ist seit Jahren Kriminalitätsbrennpunkt und Hotspot für Drogendealer. Nun will das Rathaus das Areal aufwerten, setzte zwischen Kugelhaus und Prager Spitze zwölf Bäume in die Erde. Der Umbau des Pflasters ist aufwendig, das Projekt kostet mehr als eine halbe Million Euro. In den kommenden Jahren soll noch viel mehr Geld ins Umfeld der Prager Straße fließen.