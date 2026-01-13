Anwohner verärgert: Der Winterdienst vergisst immer wieder unsere Straße

Dresden - Für die einen hat Sturmtief "Elli" den Winter-Wundertraum wahr werden lassen. Für Anwohner aus Klotzsche ist es hingegen ein Albtraum.

Für Anwohner Steffen Tutschke (49) ist die Situation unverständlich: "Wie schnell die Winterdienste überfordert sind, wenn es mal schneit, ist unfassbar." © Norbert Neumann

Zwischen vergessenen Müllsäcken und liegen gebliebenen Schneehaufen in den Nebenstraßen steigt der Frust im Dresdner Norden.

Denn während die Hauptstraßen geräumt werden, bleiben Nebenrouten wie die Max-Hünig-Straße außen vor. Ärgert Anwohner Steffen Tutschke (49) nun schon seit Jahren: "Wir haben hier schiefe und gewölbte Fußwege, da muss der Winterdienst kommen, sonst rutscht man."

Und trotzdem passierte über das Wochenende nichts: Weder Räumfahrzeug noch Streusalz sind "vorbeigeschneit". Erst am Montag – rechtzeitig mit den kommenden Plusgraden – ist immerhin ein Winterdienst durch die Straße gefahren und hat das Gröbste beseitigt.

Zurück blieben verschneite Müllberge – stumme Zeugen dafür, dass hier tagelang niemand durchkam. Auch die Briefkästen blieben am Wochenende leer.