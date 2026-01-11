Winterchaos in ganz Deutschland: So lange beschäftigt uns Sturmtief "Elli" noch

Deutschland - Wintertief "Elli" hat Deutschland weiter fest im Griff und auch am Samstag noch viel Schnee und Eis im Gepäck. Doch wie lange müssen wir noch mit dem Wetterchaos rechnen?

Eisschollen schwimmen auf der Elbe vor der historischen Altstadtkulisse Dresdens. © Robert Michael/dpa

Vor allem im Norden und in Teilen der Mitte kam es zuletzt zu kräftigem Schneefall, stürmischen Böen und teils massiven Einschränkungen im Verkehr: Züge fielen aus, Straßen waren glatt, vielerorts ging ohne Winterdienst kaum noch etwas.

Zunächst die schlechte Nachricht: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt "Elli" zumindest am Samstag noch weiterhin wetterbestimmend. Das Tiefdruckgebiet ziehe nur langsam ost- bis südwärts ab und sorge dabei weiterhin für Schnee, Frost und örtlich stürmische Böen, teilen die Meteorologen mit.

Heißt im Umkehrschluss: Während sich die Lage im Norden und Nordwesten zu Beginn des Wochenendes zunehmend entspannt und Schnee und Wind in vielen Regionen nachlassen, verlagert sich der Schwerpunkt des Wintersturms vermehrt in die Mitte und den Süden Deutschlands.

Das zeigt sich insbesondere in den Mittelgebirgen und in den Staulagen der Alpen, wo es weiterhin kräftig schneien kann. Die Experten des DWD warnen dort teils vor markanter Wetterlage mit Schneemengen von bis zu 50 Zentimetern. Hinzu kommen frostige Temperaturen: In der Nacht zeigen die Thermometer örtlich bis zu -17 Grad.