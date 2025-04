Zu viel Dreck im Bahnhof: Manager will Tauben die Pillen geben

Dresden - Verglichen mit Bahnhöfen in Hamburg, Köln oder Frankfurt am Main ist der Dresdner Hauptbahnhof blitzeblank. Doch auch hier kleben Kaugummis am Boden, verdrecken Tauben die Sitzbänke. Zum Frühjahrsputz am Dienstag gaben sich Bahn-Angestellte große Mühe, Ekel-Ecken sauber zu schrubben.