Zwei Airbus A319 umkreisen Dresdner Flughafen: Was ist da los?

Ein Airbus A319 kreiste am Mittwoch gut eine Stunde lang über dem Dresdner Flughafen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Ein Airbus A319 kreiste am Mittwoch gut eine Stunde lang über dem Dresdner Flughafen.

Mit einem Airbus A319 trainierte die Fluggesellschaft "Easyjet" den Start und die Landung.
Mit einem Airbus A319 trainierte die Fluggesellschaft "Easyjet" den Start und die Landung.

Die Fluggesellschaft "Easyjet" führt noch bis in den Nachmittag Trainingsflüge durch, wie Uwe Schuhart, Pressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Die Billigairline probt dabei den Start und die Landung.

Insgesamt zwei Maschinen sind an der Übung beteiligt.

Auf der Plattform "Flightradar24" lässt sich dabei nachverfolgen, wie ein Airbus A319 mehrfach über den Dresdner Flughafen fliegt und dabei immer wieder ansteigt und absinkt.

Im Zuge des Trainings kam ein weiterer Airbus A319 zum Einsatz.
Im Zuge des Trainings kam ein weiterer Airbus A319 zum Einsatz.

Während der erste Airbus bereits von Dresden aus startete und seine Übung begann, reiste der zweite Airbus laut "Flightradar" zuvor aus London in die sächsische Landeshauptstadt an.

