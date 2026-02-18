Nach Rolltreppen-Unfall in Dresden: Kaufland-Filiale bleibt weiterhin geschlossen

Dresden - Es war ein Schockmoment im Dresdner "O.D.C": Vor rund einer Woche brach im dort befindlichen Kaufland auf dem Fahrsteig plötzlich ein Metallsegment weg und ließ eine Kundin (43) in die Konstruktion hineinstürzen . Seitdem ist der Supermarkt dicht. Eine Prognose für die Wiedereröffnung gibt es bislang nicht.

Kaufland gilt als wichtigster Mieter im Dresdner "O.D.C". Doch die Filiale kann nach einem Unfall vorerst weiterhin nicht öffnen. (Archivfoto) © Stefan Häßler

Zunächst müssten Untersuchungen und Reparaturmaßnahmen durch den Vermieter stattfinden, teilte Kaufland auf TAG24-Anfrage mit. "Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle", erklärte Sprecherin Andrea Kübler.

Der Vorfall habe sich auf einem sogenannten Rollsteig zugetragen, der auch mit Einkaufswägen genutzt werden könne. Er müsse nun einer Prüfung unterzogen werden.

"Nach der Schließung wurden die frischen Waren auf andere Filialen verteilt", so Kübler weiter.

Den Kunden stünden als nächstgelegene Ausweichoptionen die Standorte an der Borsbergstraße in Striesen (rund vier Kilometer), der Kohlenstraße in Kleinpestitz (rund fünf Kilometer) oder der Dohnaer Straße in Nickern (rund vier Kilometer entfernt) zur Verfügung.