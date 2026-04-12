Mindestens vier Mitarbeiter sollen Dresdens Terrorsperren verwalten

Dresden - Fast kein Markt, Fest oder Konzert mehr, das ohne Terrorsperren auskommt. Ihr Ziel: Anschläge verhindern, etwa auf dem Striezelmarkt . Auch der Frühjahrsmarkt (ab 24. April) wird mit Sperren umstellt. Ordnungsbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne ) plant weitere Änderungen.

Solche Zufahrtssperren sollen Dresdner vor Angriffen schützen, doch Anschaffung und Logistik sind teuer. © Steffen Füssel

Sollten private Veranstalter die Kosten tragen - oder die Stadt? Darüber, wer den "Zufahrtsschutz" bezahlen soll, war zuletzt Streit entbrannt. Im Dezember bat der Stadtrat die Verwaltung um eine Stellungnahme. Die liegt jetzt vor.

Ordnungsbürgermeisterin Jähnigen hält demnach daran fest, Veranstalter für Transport, Auf- und Abbau der Terrorsperren aufkommen zu lassen - gerade für kleine Events ein echter Kostenfaktor.

Marktveranstalter und Stadtrat Matteo Böhme (43, Team Zastrow) übt Grundsatzkritik: "Für Terrorschutz ist der Staat verantwortlich, Dresden darf die Kosten nicht einfach auf Private abwälzen."

Vier Stellen in der Verwaltung sollen sich nur mit Terrorsperren befassen, mittelfristig sei "die Notwendigkeit der Schaffung weiterer Stellen zu prüfen".