Bunt, schrill, hilfsbereit: Dresdner Tuntenball sammelt für den guten Zweck

Dresden - Am 7. März fand der 12. Dresdner Tuntenball statt – und dabei wurde auch kräftig für den Tierschutz gesammelt.

Roko Chandelier (36, l.) lud die Leiterin des Freitaler Tierheims, Regina Barthel-Marr (2.v.l.), zum 12. Dresdner Tuntenball ein. © Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Wie das Tierheim Freital auf Facebook berichtet, wurde der Verein von Roko Chandelier (36, alias Santino Beyrich) zu der extravaganten Veranstaltung im mightyTwice Hotel eingeladen.

Roko, der sich seit vielen Jahren für das Tierwohl engagiert, verlieh dabei eine ganz besondere Auszeichnung an Regina Barthel-Marr, die Leiterin des Freitaler Tierheims, und motivierte das Publikum gleichzeitig zu Spenden für den Tierschutz.

Der Award aus Glas zeigt einen goldenen Berg, der symbolisch für die Höhen und Tiefen des Lebens steht und Mut machen soll.