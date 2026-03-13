Bunt, schrill, hilfsbereit: Dresdner Tuntenball sammelt für den guten Zweck

Am 7. März fand der 12. Dresdner Tuntenball statt – und dabei wurde auch kräftig für den Tierschutz gesammelt.

Von Isabel Klemt

Roko Chandelier (36, l.) lud die Leiterin des Freitaler Tierheims, Regina Barthel-Marr (2.v.l.), zum 12. Dresdner Tuntenball ein.
Roko Chandelier (36, l.) lud die Leiterin des Freitaler Tierheims, Regina Barthel-Marr (2.v.l.), zum 12. Dresdner Tuntenball ein.  © Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Wie das Tierheim Freital auf Facebook berichtet, wurde der Verein von Roko Chandelier (36, alias Santino Beyrich) zu der extravaganten Veranstaltung im mightyTwice Hotel eingeladen.

Roko, der sich seit vielen Jahren für das Tierwohl engagiert, verlieh dabei eine ganz besondere Auszeichnung an Regina Barthel-Marr, die Leiterin des Freitaler Tierheims, und motivierte das Publikum gleichzeitig zu Spenden für den Tierschutz.

Der Award aus Glas zeigt einen goldenen Berg, der symbolisch für die Höhen und Tiefen des Lebens steht und Mut machen soll.

Neben der Auszeichnung aus Glas wurden insgesamt 600 Euro für das Tierwohl gesammelt.
Neben der Auszeichnung aus Glas wurden insgesamt 600 Euro für das Tierwohl gesammelt.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital
Mit dem Preis würdigt Roko das unermüdliche Engagement von Regina Barthel-Marr, die trotz knapper Mittel stets für das Wohl der Tiere sorgt.

Dank der Spendenbereitschaft des Publikums kamen am Ende 600 Euro zusammen.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

