Nach Gerangel mit der Polizei: Ex-Oberbürgermeister von Radeberg verurteilt

Radeberg/Kamenz - Fast sein halbes Leben lang war Gerhard Lemm (63, SPD) Oberbürgermeister von Radeberg, nach 28 Jahren ging er in den Ruhestand. Doch keine drei Monate vor Amtsende legte er sich angetrunken mit der Polizei an, musste am Dienstag dafür vor das Kamenzer Amtsgericht.

Ex-Oberbürgermeister Gerhard Lemm (63, SPD) und seine Frau Cindy (32) als Zeugin mussten am Dienstag vors Kamenzer Amtsgericht.

Es gehört wohl zu den Pflichten eines Stadtchefs: Am 21. Mai 2022 war Lemm neun Stunden hintereinander auf gleich zwei Volksfesten - erst auf dem Brückenfest Großerkmannsdorf, dann auf der Party beim Sportverein Liegau-Augustusbad.

"Dort habe ich einiges getrunken", so der Ex-OB. "Deshalb sollte ja auch meine Frau fahren." Dass die selbst zu viel intus hatte, will er erst bei der anschließenden Polizeikontrolle bemerkt haben.



Denn irgendwer hatte ihn nach dem letzten Fest verpfiffen. Die Ordnungshüter rückten dann zu einem Feldweg in der Nähe des OB-Wohnhauses aus: "Ich habe eine Frau am Steuer gesehen", so Polizist André G. (38). Ein Atemalkoholtest ergab bei Cindy Lemm (32) rund 1,8 Promille. Dafür musste sie bereits 800 Euro Strafe zahlen.

Am Dienstag ging es nun um den Ex-Politiker selbst. "Als wir die Frau in den Wagen bringen wollten, stellte er sich in den Türrahmen und hielt sich dort mit einer Hand fest", so Polizist André G. "Als ich ihn in Richtung Fahrertür schieben wollte, hat er sich gedreht und versucht, sich mit der zweiten Hand festzuhalten. Ich habe ihn dann mit beiden Händen vor dem Körper gehalten."

Außerdem soll Lemm sich in seiner Eigenschaft als OB als "oberster Polizist" bezeichnet und dem Beamten das Ende der Karriere angekündigt haben.