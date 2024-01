Preiserhöhung zum Jahreswechsel: Schulessen kostet jetzt bis zu 7 Euro!

Frisches und gesundes Schulessen ist für viele Eltern und Kinder eine Selbstverständlichkeit, doch die Preise ziehen an. (Archiv © Gero Helm

Zu ihnen gehört auch "Vielfaltmenü". Das Berliner Unternehmen beliefert in Dresden 140 Einrichtungen, gibt täglich 12.700 Mahlzeiten in Schulen und Kitas aus.

Die Anpassungen der Preise waren wegen der gestiegenen Lebensmittel- und Energiekosten sowie der Rückkehr der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent nötig, so das Unternehmen.

Geschäftsführer Markus Grube: "Wir versuchen stetig, unsere Prozesse zu optimieren und auf diese Weise Kindern auch bei steigenden Kosten ein gesundes und bezahlbares Essen zu ermöglichen."



Nach TAG24-Informationen haben auch die anderen großen Caterer (Gourmetta, RWS, La Ola) zum Jahreswechsel die Preise erhöht.

Eine Mahlzeit in Dresden kostet je nach Caterer und Standort nun zwischen 3,50 und knapp sieben Euro. An die Eltern gingen bereits erste Informationsschreiben raus. Von Gourmetta hieß es, man arbeite an neuen Konzepten, um die zusätzliche Belastung für Kunden so gering wie möglich zu halten.

Zur genauen Höhe der Preissteigerungen wollten sich die einzelnen Unternehmen nicht äußern.