Nanu! Gleich dreimal Zastrow im neuen Stadtrat

Holger Zastrow (55) und Ehefrau Ariane (53) sind seit 2010 verheiratet, bewirten zusammen das "Landgut Hofewiese". (Archivbild) © imago/Max Stein

Alle drei kandidierten für das Team Zastrow (TZ), erhielten unter den TZ-Kandidaten im Wahlkreis jeweils die besten Ergebnisse.

Holger und Jens-Uwe (weder verwandt noch verschwägert) kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in der FDP.

Jens-Uwe Zastrow aus Wahlkreis 6 (Blasewitz), der sich für kommunale Sportpolitik begeistert, sagte: "Ich gehe mit Blick auf mein gutes Abschneiden davon aus, dass ich das Mandat annehme."



Mit wem Holger Zastrow künftig in einer Ratsfraktion sitzt und ob auch seine Ehefrau (trat in der Südvorstadt und Plauen an) mit dabei sein wird, ist wohl noch Gegenstand interner Abstimmungen.