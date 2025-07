Mehr Sitzplätze, weniger Probleme? Hoffnung für die Prager Straße

Hier könnten laut Stadtbezirksbeirat drei Bänke installiert werden. © Petra Hornig

Der Stadtbezirksbeirat jedenfalls sähe gerne Dutzende neue Sitzgelegenheiten an und auf der Prager Straße.

"Die Prager Straße ist mein täglicher Arbeitsweg. Ich sehe täglich, dass nachmittags alle Bänke belegt sind", erklärt Steffi Melle (57), die mit der CDU erfolgreich einen entsprechenden Antrag einbrachte. "Neue Bänke würden Senioren zugutekommen, die ihre Einkaufstüten ablegen wollen, genauso wie obdachlosen Menschen oder Jugendlichen, die sich am Abend treffen."

An fünf Standorten liebäugelt der Beirat mit neuen Bänken - unter Bäumen vor dem Rundkino, auf einer Freifläche am ehemaligen McDonald's, schräg gegenüber vom Hotel Occidental, in einer Seitenstraße in Richtung Reitbahnstraße und auf der Brachfläche östlich der Prager Spitze.

Nur: Zieht das am Ende nicht die Falschen an - Drogendealer, Säufergruppen, aggressive Männer?