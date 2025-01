Noch ein Bombenfund an der Carolabrücke: Behörden geben Entwarnung!

Dresden - Noch ein Bombenfund an der Dresdner Carolabrücke ! Wie die Polizei am heutigen Dienstagmorgen bekannt gab, habe man während Baggerarbeiten auf der Altstädter Seite erneut eine Weltkriegsbombe gefunden. Behörden gaben jedoch zeitnah Entwarnung.

Die Absperrung blieb derweil noch bis zum Abtransport der Bombe bestehen, soll danach jedoch aufgehoben werden. Ein Bereich um die Carolabrücke, auf der Neustädter und Altstädter Seite, wurde nach dem Fund der Bombe in der Elbe gegen 8 Uhr abgesperrt.

Der Bombenfund an der Dresdner Carolabrücke ist bereits der Dritte innerhalb kurzer Zeit. Erst am gestrigen Montagnachmittag wurde während Arbeiten an der zu Teilen eingestürzten Carolabrücke ein Blindgänger gefunden.

Nach dem Fund vom 8. Januar mussten große Teile der Innenstadt evakuiert werden. Am 9. Januar wurde die Bombe, die noch einen Zünder hatte, erfolgreich entschärft.

Erstmeldung vom 28. Januar, um 9.03 Uhr; letzte Aktualisierung um 11.16 Uhr.