PFAS-Gift im Dresdner Norden wirft unbequeme Fragen auf

Dresden - Verseuchtes Brunnenwasser in der Siedlung um den Ziegeleiteich in Klotzsche , Fischverkaufsverbot im Waldbad Weixdorf: Nachdem die Stadtverwaltung Ende vergangenen Jahres über die Belastung von Gewässern im Norden mit giftigen Ewigkeitschemikalien (PFAS) informierte, konnte noch immer kein Verursacher ermittelt werden. Die behördlichen Untersuchungen dazu laufen noch. Eine Spur führt zur Chip-Industrie, welche die Industriechemikalien nutzt.

Blick über den Dresdner Norden mit dem Chipriesen Globalfoundries (Vordergrund), Bosch und Flughafen (Hintergrund). © Steffen Füssel

Laut Rathaus, das auf eine Anfrage der Grünen reagierte, könne noch nicht gesagt werden, woher die PFAS-Vorkommen in den Gewässern im Dresdner Norden stammen. Die Spurensuche sei schwierig und werde noch einige Zeit dauern.

Zuletzt konzentrierte man sich auch auf den Quellbereich des Seifenbaches nahe dem Flughafen. Mit dem Airport stehe man "im engen Austausch", gehe derzeit von einer "ordnungsgemäßen Verwendung und Entsorgung" von PFAS-haltigen Feuerlöschschäumen aus.

Ewigkeitschemikalien werden auch für die Produktion von Computerchips benötigt. Über das Industrie-Abwasser gelangen die Giftstoffe im Schmutzwasserkanal (dort PFAS nachgewiesen) zur Kläranlage.

Die kann jedoch ohne Aufrüstung (vierte Reinigungsstufe) PFAS nicht herausfiltern, letztlich landen die Chemikalien anteilig auch in der Elbe.