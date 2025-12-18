Jahrelang haben sie das kontaminierte Wasser genutzt: Giftskandal schockiert Dresdner Norden

Dresden - Drei Gewässer und mehrere Brunnen im Dresdner Norden sind mit toxischen Industriechemikalien, sogenannten PFAS, belastet . Unter Anwohnern herrscht deshalb große Verunsicherung.

Angeln verboten: Ein Kilogramm Fisch aus dem Ziegeleiteich überschreitet nach Angaben der Stadt die empfohlene wöchentliche PFAS-Aufnahmemenge um das 1300-Fache. © Stefan Häßler

Fischzüchter Thomas Reichelt (60) gibt seinen Nebenerwerb auf, der sich über drei von der Stadt gepachtete Teiche und das Waldbad Weixdorf erstreckt.

"Der wirtschaftliche Schaden liegt fünfstellig", erklärt er. Seine Karpfen und Schleien überschritten bei den im September entnommenen Proben deutlich die Höchstwerte für PFAS. Wie die giftigen Einträge ins Wasser gelangten, wird von den Behörden untersucht.

Reichelt, der seit 15 Jahren als Züchter aktiv ist, hat seinen Fisch über Jahre regelmäßig selbst gegessen. "Gesundheitlich geht es mir gut", sagt er. Verkaufen darf er die mehreren hundert Schuppenträger auf Anordnung des Rathauses nicht mehr.

"Was jetzt mit dem Bestand passieren soll, ist noch unklar." Die Fische für seinen Hofladen in Stürza bezieht Reichelt aus der Lausitz. Eine Entschädigung hält er für unwahrscheinlich: "Die Tierseuchenkasse springt nicht ein - es handelt sich nicht um eine Seuche."