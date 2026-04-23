Skandal um Star-DJ "AVAION": Erste Veranstalter reagieren auf heftige Vorwürfe

Dresden - Schwere Vorwürfe gegen Star-DJ Christopher Stein alias "AVAION". Eine Frau, die angibt, die Ex-Partnerin des Musikers zu sein, erhebt auf Instagram und in einem über einstündigen YouTube-Video schwere Vorwürfe gegen den Künstler.

Die junge Frau gibt an, von AVAION missbraucht worden zu sein. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/x.posemall

In dem am Dienstag veröffentlichten Beitrag spricht sie unter anderem von sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt, der sie durch den DJ ausgesetzt gewesen sein soll.

Zudem versucht sie, ihre Aussagen im Video mit zahlreichen Belegen, darunter Chats, Dokumente, Aussagen und weitere Inhalte, die ihre Darstellung stützen sollen, zu untermauern, und fordert: "Keine Bühne für Täter."

Die Anschuldigungen sorgen inzwischen auch bei Veranstaltern für Reaktionen. Das Electric Love Festival, das größte Electronic-Music-Festival Österreichs, strich seinen Auftritt im Juli.

Ähnlich reagierte das Flex Wien: Dort wurde ein für den 14. Mai geplantes Konzert abgesagt. Zur Begründung hieß es: "Wir verurteilen jede Form von Gewalt ausdrücklich."