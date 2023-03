Pläne für Container-Dorf in Gefahr? Das Patronenrätsel von Sporbitz

NPD-Kader Max Schreiber (35) auf der "Freien Sachsen"-Demo. © privat

Die Inszenierung war aufwendig: Nachdem Schreiber schon im Oktober einen Brief erhalten haben will, weil das Gelände voller Munition sei, hatte er nun einen Metalldetektor dabei. In kürzester Zeit schlug dieser an, zwei Patronen landeten bei der Polizei. Noch viel größere Kaliber sollen dort liegen.

"Bringt man Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, auf einem Minenfeld unter?", fragte er höhnisch. "Oder lässt man diese Container wieder zurückbauen?"



Die Polizei bestätigte, dass sie zwei Patronen angenommen hat: "Versammlungsteilnehmer haben am Rande des Geländes zwei augenscheinlich scharfe Patronen gefunden", sagt Polizeisprecher Marko Laske (49).

"Sie wurden dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Prüfung übergeben."