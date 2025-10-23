Dobrindt in Dresden: So will der Innenminister für mehr Sicherheit sorgen

Alexander Dobrindt (l., 55, CSU), Bundesinnenminister, steht neben Polizeipräsident Lutz Rodig vor dem Hauptbahnhof Dresden auf dem Wiener Platz. © Sebastian Kahnert/dpa

Man dürfe nicht zuschauen, wie zentrale Plätze, die für das gesellschaftliche Zusammenleben eine ganz besondere Bedeutung hätten, abrutschten und von der Kriminalität eingenommen würden, sagte er bei einem Besuch der Citywache in Dresden. Dort sind Stadt und Polizei gemeinsam an einem Kriminalitätsschwerpunkt präsent. "Wir wollen unsere Innenstädte nicht der Kriminalität überlassen", so Dobrindt.

Laut Dobrindt kann man beim Thema Sicherheit in Städten nicht von einem generellen Problem sprechen. Es gebe Kriminalitätsschwerpunkte in jeder Stadt in unterschiedlicher Intensität. Man brauche "angepasste, individualisierte Lösungen vor Ort".

Wo Kriminalität auftrete, müsse sie bekämpft werden. "Das geht vor allem mit Polizei, das geht mit Präsenz, und das geht mit Prävention. Das sind die Schlüsselbegriffe, die wir brauchen, (um) dagegen vorzugehen."

Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig gab Dobrindt einen Überblick zur Kriminalitätslage am Wiener Platz. Dort gibt es seit Mai dieses Jahres eine Citywache als Zentrum für Prävention und Sicherheit. "Wir haben vor, das Thema Videoüberwachung auf den Weg zu bringen - wenn es geht, mit KI."