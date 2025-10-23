Holperpisten, Konflikte, Zählstellen: Stadtrat streitet über Radverkehr

Dresden - Einbahnstraßen gegen Autofahrer auf der Radroute Ost, holprige Wege, Konflikte mit Passanten oder umstrittene Zählstellen: Im Stadtrat wurde am Donnerstag über Dresdens Radverkehr gestritten.

Einbahnstraßen gegen Autofahrer: Auch über die Radroute Ost wurde gestritten. © Steffen Füssel

Das 2017 beschlossene Radverkehrskonzept sieht rund 450 Maßnahmen vor (Lücken schließen, Beläge erneuern, neue Abstellanlagen), von denen nur gut 100 umgesetzt wurden Teils fehlt's am Geld, ruhen Maßnahmen oder sind nicht umsetzbar.

Für Team Zastrow (TZ), das die Debatte initiiert hatte, hat das Konzept nicht zur substanziellen Verbesserung der Sicherheit und Attraktivität des Radfahrens geführt, es müsse geändert werden. Es gebe nach acht Jahren neue Vehikel und Konflikte.

Wie die Stadtverwaltung unter Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) damit umgehe, habe teils keinerlei Wirkung, polterte TZ-Chef Holger Zastrow (56) mit Blick auf die Hauptstraße, wo jetzt Piktogramme zur Rücksicht mahnen.

Mehr Mittel für den Radverkehr forderte die PVP-Fraktion, auch um in die Infrastruktur zu investieren. Die AfD bezeichnete das Konzept als gescheitert - Dresden sei Hauptstadt bei schweren Unfällen mit Radfahrern.