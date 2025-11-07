"Armutszeugnis": Klinik-Sanierung in Dresden-Friedrichstadt auf der Kippe

Dresden - Das Haus P gilt als eines der ältesten Gebäude des Städtischen Klinikums in der Friedrichstadt, das 1849 eröffnet wurde. Dessen Erweiterung und Sanierung hätte im Frühjahr beginnen sollen. Doch dem Projekt fehlt bislang das nötige Kleingeld.

Insgesamt rund 91 Millionen Euro sollen in die Sanierung fließen - davon ein großer Teil als Förderung des Freistaats. © Thomas Türpe

Ursprünglich wollte die Landesregierung 73 Millionen Euro an Fördermitteln für eines der größten Bauvorhaben im sächsischen Krankenhauswesen beisteuern.

Mit dieser Summe sollten unter anderem vier Stationen mit jeweils 35 Betten, ein Endoskopie-Bereich, ein Dutzend Dialyseplätze sowie diverse Untersuchungs- und Behandlungsräume errichtet oder erneuert werden. Teile der Inneren Medizin sind im Haus P untergebracht.

Doch aus dem Vorhaben wird vorerst nichts.

"Mangels entsprechender Haushaltsmittel konnte bisher keine Bewilligung erfolgen", schrieb Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (67, SPD) dem grünen Landtagsabgeordneten und Stadtpolitiker Thomas Löser (53) auf Nachfrage.