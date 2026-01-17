Bangen um Dresdens Jugendhilfe-Projekte: Letzte Hoffnung Rettungspaket

Dresden - Dresdens Jugendhilfe in Not: Zwei Treffs in Niedersedlitz und Kaditz sind bereits dicht, das Moosmutzelhaus in Löbtau steht wegen gestrichener Fördergelder vor dem Aus. Nach Vertagung im Rat schnürte der Ausschuss jetzt ein neues Rettungspaket.

Die Sozialpädagogen David Morgenroth (37) und Claudia Elle (41) bangen nicht nur um ihre eigene Zukunft. © Norbert Neumann

Über eine Stunde stritten Räte und Mitglieder verschiedener Träger am Donnerstagabend über Gelder für die Jugendhilfe.

Am Ende einigten sie sich mehrheitlich darauf, die Verwaltung zu beauftragen, Mittel im zu erarbeitenden Nachtragshaushalt für das Moosmutzelhaus (185.000 Euro), den Kindertreff "Alte Feuerwehr" in Cossebaude sowie die Jugendtreffs "Oase" und "check out", außerdem für alternative Angebote vor Ort bereitzustellen.

Tilo Kießling (55, Linke) machte sich dafür stark, weitere Gelder (wie ursprünglich schon einmal vorgesehen) auch für die Schulsozialarbeit (200.000 Euro), die Fachstelle für Mädchen und junge Frauen (100.000 Euro) sowie Ferienlager (300.000 Euro) einzuplanen. Das fand je eine knappe Mehrheit.

Das Problem: Das Rettungspaket muss noch durch den Stadtrat. "Dieser muss sich jetzt bekennen", fordert Kießling.