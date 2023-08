CDU-Fraktions-Chefin Heike Ahnert: "Müssen stärker auf Freiheit und Verantwortung setzen"

Dresden - In einem Jahr wählen die Dresdner den neuen Stadtrat. Parteien, Fraktionen und ihre Persönlichkeiten bringen sich bereits jetzt in Stellung. Wo setzen sie ihre Akzente, was planen und was fordern sie? TAG24 bittet wichtige politische Köpfe der Stadt zum Gespräch. Im "Montags-Interview" am 7. August: Heike Ahnert (42, CDU).