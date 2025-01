Bis zu 4000 Euro Heimkehrer-Prämie: Warum will Dresden jetzt die Syrer loswerden?

Dresden - Migration ist das wichtigste Thema vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Mitten in der heißen Wahlkampfphase präsentiert das Dresdner Rathaus nun ein ungewöhnliches Angebot: Mit jeweils bis zu 4000 Euro sollen syrische Familien einen Anreiz für die Rückkehr in ihre Heimat bekommen. Was steckt dahinter?