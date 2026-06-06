Verkehrsberuhigte Louisenstraße: Grüne Aktivisten meckern über Kühns Pflanzentöpfe

Dresden - Pflanztöpfe statt Parkplätze! Mit Sträuchern und Holzbänken hat Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) die Testphase für eine begrünte und verkehrsberuhigte Louisenstraße (Kosten: 50.000 Euro) eingeläutet. Ausgerechnet grüne Aktivisten bemängeln die Umsetzung, fordern weitere Einschränkungen für Autofahrer.

Stadtbezirksamtsleiter André Barth (59, l.) und Baubürgermeister Stephan Kühn (46) vor einem der neuen Pflanzkübel. © Steffen Füssel

Zwischen Alaunstraße und Rothenburger Straße sind in den letzten Tagen rund 20 Parkplätze weggefallen - zugunsten von Holzbänken, Spielflächen und Pflanzkübeln, in denen Wolfsmilch, Purpurglöckchen oder Christrosen sprießen.

"Ausgangspunkt ist ein Stadtratsbeschluss, der mehr Aufenthaltsqualität auf der Louisenstraße zum Ziel hat", erklärte Baubürgermeister Kühn am Freitag. Bis Ende Oktober soll jetzt getestet werden, wie Möbel und Stadtgrün bei den Bürgern ankommen. Die meisten Elemente wurden schon mit Graffiti beschmiert.

Aktivist Tim Rosebrock (22) von der "Verkehrswende Dresden" geht die Testphase nicht weit genug.

"Das kann nur ein Anfang sein, die Louisenstraße ist fast ein Kilometer lang. Es gibt auch noch zu viel Durchgangsverkehr", moniert er. Die Stadt müsse bloß die Beschilderung ändern.