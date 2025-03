Damit Besucher von großen Events geschützt sind: Dresden braucht mehr Terrorsperren

Dresden - Die schrecklichen Anschläge auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, die Gewerkschaftsdemo in München oder auch die Amokfahrt in Mannheim, bei denen Autos gezielt in Menschenmassen gesteuert wurden, haben auch für Dresden Konsequenzen: Das Rathaus muss jetzt mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen, um den Schutz für Veranstaltungen erhöhen zu können.