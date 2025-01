70 Dienste waren von Mega-Panne betroffen: Wie will das Rathaus Blackouts vermeiden?

Dresden - Der flächendeckende Ausfall des Computernetzes der Verwaltung schockierte viele Bürger. Nun werden auch im politischen Raum erste Forderungen nach einer konsequenten Überprüfung der Sicherheit laut. Was folgt nach der Riesenpanne?

Stadtrat Holger Zastrow (55, Team Zastrow) kritisiert die Mängel und Kompetenzverteilung im Rathaus, macht jetzt Druck auf OB Dirk Hilbert (53, FDP). © Eric Münch

Am Mittwoch, einen Tag vor dem Zusammenbruch, erklärte Digitalbürgermeister Jan Pratzka (52, CDU), dass das Rathaus dank guter IT-Infrastruktur in der Lage sei, trotz Evakuierung weiterzuarbeiten. Bereits eine Nacht später stellte sich das als Trugschluss mit Ansage heraus. Noch am Freitagmorgen war der zuständige Eigenbetrieb mit der Behebung des Schadens beschäftigt.

Betroffen von der Havarie waren bis zu 70 (!) externe und hausinterne Dienste. Darunter viele für Geschäftsprozesse, die Kommunikation und Fachanwendungen (etwa Kita-Portal, Abfall-App, Museen). Im Rechenzentrum des Neuen Rathauses unterlief einem Techniker bei Netzwerk-Arbeiten ein Konfigurationsfehler.

Die hohen Zugriffszahlen der evakuierten Mitarbeiter konnten dadurch nicht aufgefangen werden, das System kollabierte. Um 11.45 Uhr - eine Stunde vor der Bombenentschärfung - wurde der Fehler unter polizeilicher Aufsicht behoben.

Eigentlich gibt es für Netzwerktechniker klare Prüfroutinen. Aber die wurden in diesem Fall nicht eingehalten, erklärte das Fachamt auf Nachfrage. "Es handelt sich somit um menschliches Versagen." Der Vorfall werde ausgewertet, hieß es.