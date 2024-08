Es geht mal wieder ums Blaue Wunder: Rechtsstreit mit dem Bummel-Bürgermeister

Dresden - Immer wieder bummelt OB Dirk Hilbert (52, FDP ) mit der fristgerechten und vollständigen Beantwortung von Anfragen. Stadträte fühlen sich dadurch in ihrem Ehrenamt eingeschränkt, ziehen vor Gericht . Vor wenigen Tagen kassierte Dresdens Verwaltungschef dort eine Niederlage. Streitgegenstand: Verkehrszahlen zum Blauen Wunder .

Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen an der Brücke? Das wollte der Stadtrat vom OB im Jahr 2021 erfahren. © Eric Münch

Bereits Anfang 2021 wollte Ratsmitglied und Linken-Fraktionschef André Schollbach (45) es genau wissen: Wie viele Autos fuhren im Jahr 2020 auf täglicher Basis über das bekannte Bauwerk im Osten der Stadt?

Die Frage ist nicht belanglos. Schließlich stand die Brücke in den vergangenen Monaten und Jahren wegen des Baugeschehens am Körnerplatz, des abgebrochenen Verkehrsversuchs und des Sanierungsbedarfs mehrfach in den Schlagzeilen.

Doch Hilbert ließ sich mit der Antwort (25.333 Kfz waren es damals durchschnittlich am Tag) knapp fünf Wochen Zeit, ließ die Frist (vier Wochen) verstreichen.

Zudem erklärte der OB schriftlich gegenüber Schollbach, dass dieser bei jenem Thema wohl "kein[en] Anspruch auf eine Beantwortung" habe.