Jetzt will Dresden die Anwohner schröpfen: Parkausweise sollen viermal so teuer werden

Dresden - Mit Einrichtung des jüngsten Areals rund ums Uniklinikum gibt es jetzt 22 Bewohnerparkgebiete in der Stadt. Wer sein Auto dort abstellt, muss in der Regel für einen Parkschein zahlen oder hat beim Rathaus einen gebührenpflichtigen Bewohnerparkausweis beantragt. Das Rathaus plant nun, die Kosten dafür zu vervielfachen und noch mehr solcher Gebiete einzuführen.

Aktuell gibt es 10.000 gültige Bewohnerparkausweise. Die Gebühren dafür haben sich seit 1993 nicht erhöht. Bislang zahlen Anwohner, die im betroffenen Gebiet wohnen, 30 Euro für ein Jahr oder 50 Euro für zwei Jahre.

Eine Gesetzesänderung ermöglicht es den Kommunen seit 2022, an der Preisschraube zu drehen, wovon OB Dirk Hilbert (53, FDP) Gebrauch machen will. So sollen sich die Kosten ab Juli 2025 auf 120 Euro für ein Jahr und 216 Euro für zwei Jahre etwa vervierfachen.

Außerdem plant das Rathaus weitere Bewohnerparkgebiete einzurichten. Ziel sei es, die Verfügbarkeit von Parkplätzen für die Anwohner zu verbessern, da viertelfremde Fahrer blechen müssten. Allerdings garantiert der Ausweis keinen Parkplatz. Wenn alle besetzt sind, hat man Pech.

Neue Areale sind etwa im Umfeld der TU, Städtischen Klinikums (Friedrichstadt), Leipziger Straße, Hauptbahnhof Süd, Striesen West und Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße geplant. Das Rathaus erwartet, dass so rund 10.000 weitere Ausweise ausgestellt werden, rechnet mit künftigen Mehreinnahmen von über einer Million Euro pro Jahr.

Dafür müsste aber eine Mehrheit im Stadtrat zustimmen.