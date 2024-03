Schwere Fehler bei OB-Wahl: Müssen die Dresdner nochmal an die Urne?

Rechtsanwalt Stephan Schumann (35) vertritt den Dresdner Arzt und Stadtratskandidaten, der gegen die Landesdirektion klagt und die OB-Wahl 2022 für ungültig hält. © Steffen Füssel

Nachdem er am Verwaltungsgericht gescheitert war, verhandelte am Mittwoch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen - und will am Donnerstag entscheiden.



Im Kern geht es um zwei Fehler, die der Verein "Unabhängige Bürger für Dresden" bei der Aufstellung Hilberts gemacht hatte. Zum einen stimmten zwei von 14 Mitgliedern ab, die - weil sie nicht in Dresden wohnen - gar nicht stimmberechtigt waren.

Und einer davon, Stadtfest-Macher und Hilbert-Freund Frank Schröder (55), unterschrieb dann noch unberechtigt die Versicherung von Eides statt (zwei weitere Personen unterschrieben diese, waren berechtigt), dass die Aufstellung ordnungsgemäß abgelaufen war (etwa geheime Wahl).

Beide Fehler fielen später dem Gemeindewahlausschuss auf. Das Gremium ließ Hilbert mit knapper Mehrheit (3 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen) trotzdem zu. Mehrere Einsprüche dagegen lehnte die Landesdirektion als Rechtsaufsicht ab.

Die Behörde sah es so, wie später auch das Verwaltungsgericht, vor dem der Arzt (will selbst keinen Kontakt zur Presse) klagte: Zwar sei es zu "Unregelmäßigkeiten" bei Hilberts Wahlaufstellung gekommen. Diese seien aber nicht so gewichtig, die Wahl für ungültig zu erklären.