Fast 200 Strafzettel verteilt: Rathaus verteidigt Knöllchenflut bei Schlössernacht

Dresden - Als das Feuerwerk der Schlössernacht in den Himmel aufstieg, lagen sich Pärchen in den Armen, stießen Freunde mit einem Glas Sekt auf das Leben an. Was keiner der Gäste wusste, manche jedoch ahnten: Am Rande des Festes verteilten die Politessen des Dresdner Ordnungsamtes wieder fleißig Knöllchen.