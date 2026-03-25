Große Kritik an Hilberts Haushalts-Vorhaben: "Wird weiter Geld verschwendet"

Dresden - Mit Sparprogrammen und Buchhaltungskniff will OB Dirk Hilbert (54, FDP) Dresdens Haushalt für dieses Jahr retten . Doch die Probleme sind nur aufgeschoben: Bei den Verhandlungen im Herbst für den kommenden Doppelhaushalt 2027/28 stehen weitere massive Einschnitte an - auch bei geplanten Investitionen. Das sagen die Fraktionen dazu.

Team-Zastrow-Stadtrat Robert Reschke (40). © Steffen Füssel

Team Zastrow kritisiert die damalige Haushaltskoalition aus CDU, Grünen, SPD und FDP/FB, die mit dem OB den aktuellen Doppelhaushalt aufgestellt hatte. Ihr damaliger Beschluss sei an der Realität gescheitert.

Allerdings sei diese Erkenntnis weder dort noch in der Verwaltung tatsächlich angekommen. "Es wird weiter Geld des Steuerzahlers verschwendet, als gäbe es kein Morgen", sagt Robert Reschke (40, TZ) mit Blick auf den Carolabrücken-Schilderwald, Rad-Barometer oder teure Rechtsgutachten.

"Unsere Zeit ist von vielen Umbrüchen geprägt. Da kann es nicht ernsthaft verwundern, dass die Planungen für das Haushaltsjahr 2026, die maßgeblich bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 entstanden sind, angepasst werden müssen", verteidigt hingegen Peter Lames (61, SPD).

Im kommenden Haushalt wolle man Investitionskraft erhalten, Kahlschlag insbesondere im Bereich Bildung, Soziales, Kultur, Jugend, Gesundheit und ÖPNV verhindern.