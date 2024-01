Sachsens Finanzminister hat Probleme: Zu viele Verwalter, zu wenige Lehrer!

Dresden - Finanzminister Hartmut Vorjohann (60, CDU ) sieht keinen Spielraum mehr für weiteres Personal in der Landesverwaltung. Er begründet das nicht nur mit finanziellen Nöten.

Die Personalpolitik des Freistaates steht seit Jahren im Kreuzfeuer. So rügte erst kürzlich Sachsens Rechnungshof (SRH) in seinem Jahresbericht wiederholt die hohen Personalausgaben.

"Wir haben am Arbeitsmarkt nicht genug Fachkräfte", sagte Finanzminister Vorjohann. Mehr als die aktuellen rund 96.000 Stellen seien nicht drin.

Durch die Digitalisierung der Verwaltung könnte Personal eingespart werden. (Symbolbild) © Imago

Vorjohann schwört die Sachsen ein, Maß zu halten (die "fetten Jahre" sind ohnehin vorbei).

"Die Wirtschaft wächst nur noch so schnell, wie Potenzial am Arbeitsmarkt vorhanden ist. Der Gestaltungsspielraum schwindet."

Dass der aktuelle Haushalt des Freistaates in diesem und im kommenden Jahr mit etwa 49,3 Milliarden Rekordniveau erreicht, liegt an Überschüssen in Form von Rücklagen aus einer "goldenen Dekade". Diese seien nun weitestgehend aufgebraucht.