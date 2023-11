Schnellere Bahnen, aber immer noch Auto-Stau: Endlich Ergebnisse im Spuren-Streit!

Dresden - Zuletzt strich die Stadt Autofahrern zugunsten von Radlern an Verkehrs-Achsen wie Bautzner oder Reicker Straße eine Fahrspur. Fahrzeuge müssen sich seitdem die verbleibende Spur auch mit Straßenbahnen teilen. An der Tolkewitzer Straße nahe Schillerplatz lief es anders: Dort verbannte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) Autofahrer von der Bahnspur, wollte so den ÖPNV schneller machen. Jetzt steht fest, wie sich der Verkehrsfluss entwickelt hat.