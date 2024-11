Wird die S-Bahn in Dresden bis ins Chip-Revier verlängert?

Dresden - Für die Beschäftigten der Chip-Industrie planen Rathaus und DVB eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 8. Doch reicht das aus, um den Passagiermassen künftig Herr zu werden? Nein, sagt ein Bündnis von Verkehrsaktivisten - und macht eigene Vorschläge für den ÖPNV in der Region.

Der Bahnhof Klotzsche könnte zukünftig ein wichtiger lokaler Umsteigepunkt werden. © Holm Helis

Viele der hinzukommenden Arbeitskräfte im Halbleiter-Revier (bis Ende des Jahrzehnts könnten 25.000 zusätzliche Jobs entstehen) werden nicht aus Dresden, sondern dem erweiterten Umland kommen.

Dort, wo Wohnungen verfügbar und Baugrund günstiger ist. "Pendelstrecken von 50 bis 100 Kilometern sind heute keine Seltenheit mehr", erklärt Clemens Kahrs (50), Vorsitzender des Regionalverbands Elbe-Saale beim Verkehrsclub Deutschland.

Kommen die Ingenieure und Mikrotechnologen alle mit dem Auto, könnte das zu Staus und hoher Verkehrsbelastung führen - nicht nur in Klotzsche und Hellerau. Die Fachleute haben deshalb eine Liste ausgearbeitet, die Lösungen für das Problem aufzeigt.

Eine der vielen Ideen für das regionale Bahnnetz: die S-Bahn-Linie 2, welche bislang am Flughafen endet, bis in das Areal von Bosch, ESMC und Co. verlängern. Dazu wäre das Über- oder Unterqueren der A4 nötig.