Wutrede von Ex-FDP-Vize: Im TV zieht Zastrow die Grünen durch den Dreck!

Während die Kamera ihn auf dem Altmarkt in der Landeshauptstadt ablichtet, brodelt es förmlich im Inneren des 55-Jährigen: "Denen ist doch völlig egal, ob die ankommen mit ihren Positionen. Die ziehen das stur und starr durch. Was die Mehrheit denkt - egal."

"Mit den Grünen kannst du nicht regieren, die sind gleich. Wir wissen, was die wollen. Das ist eine sektiererische Kraft", poltert der gebürtige Dresdner in der Sendung " Berlin direkt ".

Dass die FDP weiterhin mit den Grünen koaliert, konnte Zastrow zuletzt nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. (Archivbild) © Eric Münch

Zastrows Unverständnis darüber, dass man innerhalb seiner Ex-Partei seine Abneigung nicht teile, ist groß: "Aber irgendwann muss man ja mal feststellen, das geht nicht. Mit den Grünen kann man keinen Staat machen."

Nach insgesamt 30 Jahren Engagement für die Freien Demokraten habe letztlich die Zusammenarbeit mit seinem Feindbild dazu geführt, dass Zastrow sich sogar dafür schämt: "Ich kann es nicht mehr vertreten, auch meinen Leuten gegenüber. Ich will den Leuten ins Gesicht gucken können, und das kann ich zurzeit nicht mehr."

Nachdem der nun Parteilose bereits angekündigt hat, ein eigenes politisches Bündnis mit "Gleichgesinnten" aufzubauen, dürfte nach solch harschen Worten klar sein, dass eine mögliche Zastrow-Partei kein Pflaster für "grüne Politik" bereitstellen wird.

Der FDP empfiehlt Zastrow ebenfalls, einen "Schlussstrich" unter die Ampel zu ziehen und vom sinkenden Schiff noch das zu retten, was geht. So oder so werde die FDP schlussendlich einen "sehr, sehr hohen Preis" für ihre Mitgliedschaft in der Ampel-Regierung bezahlen müssen, ist sich Zastrow sicher.