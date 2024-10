Weiter Zoff um Leubens Wasserskianlage

Dresden - Eigentlich sollte der Betreiber der Wasserskianlage in Leuben, der im Mai nach einigem Hin und Her eine Gnadenfrist für die Öffnung an gewohnter Stätte im Sommer erhalten hatte, in der Winterpause mit seinen Ufer-Bauten auf eine 70 Meter entfernte Wiese umziehen. Nun gibt es eine neue Initiative im Stadtrat, die eine Verlängerung der Gnadenfrist erreichen will.