Premiere in Deutschland: Große Schau zur Ukraine-Kunst im Dresdner Albertinum

Erstellt wurde die Ausstellung in Zusammenarbeit mit zahlreichen Privatsammlungen und Museen aus Odessa, Kiew und anderen Städten, unterstützt von der Ernst von Siemens Kunststiftung sowie des Auswärtigen Amtes.

Das Thema sei aktuell von großer Emotionalität begleitet. "Wir haben viel zu wenig hingeschaut in Bezug auf die ukrainische Kunst der Moderne und der Gegenwart", so Ackermann.

In diesem Umfang sei es den Angaben entsprechend die erste dieser Art in Deutschland. Natürlich wäre es zunächst "nur" eine Kunstausstellung, sagt SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann (58), doch gehe es um sehr viel mehr.

Emotional aufgewühlt: Die Kuratorinnen Maria Isserlis (M.) und Tatiana Kochubinska (r.) vor Zuhörerinnen und einem Werk von Wiktor Palmow (1888-1929). © Steffen Füssel

Dessen Beauftragter für Kulturpolitik, Steffen Rössel, sagt: "Wir erleben seit über einem Jahr den brutalen russischen Angriffskrieg, sehen Bilder, an die wir uns nicht gewöhnen wollen." Dem wolle man entgegentreten und die Tradition der ukrainischen Kunst sichtbar machen.

Auch sollen die ukrainischen Künstler eine Plattform bekommen: "Wir legen Residenzprogramme in Dresden auf, damit sie hier ihre Arbeit in Sicherheit fortsetzen können", so Rössel.

Bisher habe das Auswärtige Amt allein 2022 weit über 30 Millionen Euro zur Förderung ukrainischer Kultur und zum Schutz ukrainischer Künstler ausgegeben.

Kuratiert wurde die Schau von Maria Isserlis und Tatiana Kochubinska. Sie sagen: "Die Arbeit an dieser Ausstellung hat uns am Leben gehalten und Kraft gegeben."