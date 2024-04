Nach Chaos am Blauen Wunder: Beachtliche Zahlen nach Start des Verkehrsversuchs

Dresden - Sie sind das derzeitige Streit-Thema in Dresden : die neuen Radwege an der Brücke "Blaues Wunder" im Stadtteil Loschwitz. Nun meldet sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Dresden (ADFC) zu Wort und zieht ein erstes Fazit.

Im September 2023 blockierten bei einer Aktion des ADFC rund 400 Radler das Blaue Wunder. © Thomas Türpe

"Die Menschen freuen sich, dass sie nun endlich deutlich besser über das Blaue Wunder mit Rad fahren können, und nutzen die markierten Radwege intensiv. Zudem: Würden alle 700 Radfahrer das Auto nehmen, ergäbe dies eine Autoschlange von mindestens 5 Kilometern!"

Laut des ADFC hätten die Radwege nur eine "Eingewöhnung" gebraucht. Schon jetzt könne man feststellen, dass beispielsweise der Stau im Vergleich zum Wochenbeginn deutlich zurückgegangen wäre.



Der ADFC-Chef fordert deswegen: "Die Radwege auf dem Blauen Wunder müssen zur Dauereinrichtung werden!" Allerdings mit einigen Änderungen. Insbesondere auf der Körnerplatz-Seite sehe man "Verbesserungsbedarf":

"Auf der Loschwitzer Brückenrampe ist in Fahrtrichtung Schillerplatz nicht erkennbar, dass ein Radweg am Brückenkopf kommt. Wer z.B. vom Elberadweg/Körnerweg kommt, muss sich erst in den zweispurigen Autoverkehr einreihen", heißt es in der Mitteilung des Vereins. Radler würden daher auf dem Bürgersteig fahren und dann vom Bordstein "hüpfen", wenn der Radweg beginnt.

"Durchdacht ist das nicht. Viel besser wäre hier, und das hatten wir Baubürgermeister Kühn längst vorgeschlagen, eine kombinierte Bus- und Radspur vom Körnerplatz an, wenn nicht sogar mit Beginn an der Grundstraße, in Richtung Brücke", schließt Seifert.