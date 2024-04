Blaues Wunder hat jetzt eine Fahrrad-Spur!

Am Sonntagmittag wurde der neue Fahrradstreifen auf dem Blauen Wunder aufgetragen. © Steffen Füssel

Eigentlich sollten die Arbeiten für den Verkehrsversuch am heutigen Sonntag gegen 20 Uhr beginnen und 22 Uhr abgeschlossen werden. Doch Autofahrer guckten schon in den Mittagsstunden in die Röhre!

Am Vormittag wurde eine Fahrspur in Richtung Schillerplatz gesperrt. Gegen 12 Uhr waren die Arbeiten dann so gut wie fertig und ein roter Streifen für Fahrradfahrer führt seitdem von der Brücke zum Verkehrsknoten.

Aufgrund der für die Bauarbeiten notwendigen Sperrung einer Spur kam es immer wieder zu kleinen Staus im Schön-Wetter-Verkehr.

Die Stadtverwaltung war am Sonntagnachmittag nicht erreichbar, konnte TAG24 so nicht erklären, wie es zur frühzeitigen Umsetzung kam.

Edwin Seifert (51) vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Dresden (ADFC) freut sich "außerordentlich, dass jetzt 23 Jahre nach dem Stadtratsbeschluss der Radweg kommt". Er mache nicht nur das Fahrradfahren angenehmer, sondern "auch der Fußwegverkehr wird verbessert, da Radfahrer nicht mehr dahin ausweichen müssen", erklärt der ADFC-Chef gegenüber TAG24.

Der neue Weg sei notwendig, da "die Zustände zuvor untragbar waren".