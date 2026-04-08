Rasender Jonas greift im neuen Boliden an

Dresden - 16 Rennen im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland und sieben Rennen im Porsche Mobil 1 Supercup – der Kalender von Rennfahrer Jonas Greif (24) ist rappelvoll.

Rennfahrer Jonas Greif (24) zeigt seinen neuen Porsche-Rennwagen. © Thomas Türpe

Mitte April startet der Dresdner in die Saison. Mit einem neuen Wagen, von dem es weltweit nur 100 Stück gibt: Mit einem Porsche 992.2 CUP (520 PS, in 2,9 Sekunden auf 100) gibt Jonas ab 17. April in Imola für den niederländischen Rennstall "GP Elite" Gas.

"Das ist natürlich eine ganz besondere Rennstrecke, auch emotional. Hier verunglückte Rennfahrer-Legende Ayrton Senna tödlich", sagt Greif.

Persönlich liegen ihm besonders die Rennen auf dem heimatlichen Lausitzring und Anfang Juni der Supercup in Monaco am Herzen.

"Beim Supercup bin ich Neuling, deshalb werde ich als Rookie von Porsche gefördert. Aber dass ich in zwei Rennserien fahren kann, verdanke ich meinen 130 Sponsoren, die zu 95 Prozent sächsische Unternehmen sind."

32 von ihnen lassen sich den Supercup in Monaco nicht entgehen, sie fliegen im Privatjet zum Rennen.