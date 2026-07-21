Restaurants und Hotels wehren sich: Warum auf Google immer mehr Bewertungen gelöscht werden

Dresden - Wer in einer fremden Stadt ein Restaurant oder Hotel sucht, landet oft bei Google Maps – und orientiert sich an Sternen und Rezensionen. Doch bei immer mehr Profilen verschwinden plötzlich kritische Bewertungen - weil Betreiber bei Google deren Löschung beantragen können.

Die "Google-Bewertungen" entscheiden oft, ob Restaurants oder Hotels von Gästen angesteuert oder gemieden werden. © picture alliance/dpa

Die Bedeutung von Google-Bewertungen könne man kaum unterschätzen, sagt Professor Steffen Kroschwald, Direktor des Instituts für Verbraucherforschung an der Hochschule Pforzheim. "Oft ist der erste Blick die Sternebewertung, und die spielt bei Entscheidungen eine maßgebliche Rolle."

Eine Stichprobenauswertung der Deutschen Presse-Agentur von mehr als 3700 Restaurants und Hotels in Mitteldeutschland zeigt teils große Unterschiede: In Leipzig lag der Anteil der Profile mit Löschhinweis bei rund 20 Prozent, in Dresden bei etwa 15 Prozent. Auffällig ist: je größer die Stadt, desto höher die Lösch-Quote!

Google weist explizit auf die Löschungen hin - im Unternehmensprofil direkt unter der Rezensionsübersicht.

In Deutschland werde seit Ende April wegen einer hohen Zahl von Beschwerden "wegen Diffamierung nach deutschem Recht" bei Profilen ein Hinweis angezeigt, wenn im vergangenen Jahr Rezensionen entfernt wurden, teilt der US-Konzern mit. Als "Diffamierung" gelten etwa unwahre Tatsachenbehauptungen, sachlich nicht gerechtfertigte oder beleidigende Meinungsäußerungen.