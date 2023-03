Seit 55 Jahren im Einsatz: Hier rollt Deutschlands dienstältester Osterhase durch Sachsen

Meissen - Dass der Weihnachtsmann alljährlich mit diversen Gefährten unterwegs ist - jedem bekannt. Im Norden des Freistaats ist auch der Osterhase mobil. Seit nunmehr 55 Jahren braust er per "Feuerstuhl" durchs Land und verteilt Geschenke.

Das ostergrasgrüne Gefährt könne so zwischen 80 und 90 Sachen fahren, erzählt Melzer. "Doch so schnell wollen wir gar nicht sein."

In der Regel hat Meister Lampe neben der Kiepe mit den Eiern und Geschenken auch eine Häsin dabei - Tochter Karina.

"Schnee und Kälte gab es natürlich auch in den letzten 55 Jahren", verrät der 74-Jährige. "Aber das waren zumeist die Ausnahmen - ebenso wie kleine Pannen, bei denen uns bereitwillig weitergeholfen wurde."

Die Kostüme sind übrigens aus einer alten Couchgarnitur geschneidert und durch DEFA-Requisiten ergänzt. Im Laufe der Jahre kamen so mehr als 1500 Einsätze zusammen und über 13.000 gefahrene Hasen-Kilometer.

Oft stünden die Anwohner schon an den Zäunen, gingen dem Hasen-Duo auch gerne mal ans Fell, um beim Umarmen zu prüfen, ob auch wirklich alles echt ist.

Melzers aktuelle Ostertour beginnt am Sonntag mit dem Frühlingsfest auf Schloss Zabeltitz. Am 31. März steht der Geflügelhof Großenhain auf dem Plan, diverse Seniorenheime, Kindergärten, eine Kinderklinik und eine Stippvisite im Elbecenter Meißen folgen in der Osterwoche.