Dubai-Schokolade in Dresden! Stundenlanges Schlange stehen in der City

Dresden - Anstehen für eine besondere Süßigkeit: Der Hype um die Dubai-Schokolade hat endlich Dresden erreicht. Um an die begehrten Tafeln zu kommen, standen am Dienstagmorgen Dresdner wie auch Touristen Schlange - trotz Regen und kaltem November-Wind.

Die Freunde Alan und Samu (beide 15) standen während der Schulzeit Schlange. © Norbert Neumann

10 Uhr ging der Verkauf im Dresdner Lindt-Store in der Schloßstraße 14 los. Doch bereits viele Stunden vorher fanden sich Schoko-Liebhaber vor dem Laden in der Altstadt ein.

Die 15-jährigen Freunde Alan und Samu traf TAG24 ganz vorn in der Schlange an. Für ihren Platz direkt an der Ladentür standen die Schüler früh auf: Seit 6.45 Uhr warten sie auf die Rarität mit Pistazien-Füllung.

Vorher hatten sie auf Instagram und TikTok von der Dubai-Schokolade gehört. Weil die Süßigkeit nun auch in Dresden erhältlich ist, sitzen sie jetzt nicht in der Schule, sondern stehen lieber im Regen in der Schlange.

Die Teenager wollen die Schokolade auf jeden Fall selbst probieren und eher nicht verkaufen. Schließlich soll der Leckerbissen "gut schmecken", erklären die 15-jährigen.