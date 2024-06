Sextreff im Hörsaal? "Wichtige Mitteilung" an der TU Dresden wirft Fragen auf

Dresden - Aufreger an der TU Dresden. In der Uni hing plötzlich ein sehr merkwürdiger Aushang aus ...

Was geht da im großen Hörsaalzentrum auf der Bergstraße vor sich? © Eric Münch

Die Studenten dürften angesichts dieser "wichtigen Mitteilung" voll auf ihre Kosten gekommen sein.



Im Schreiben, das TAG24 vorliegt und tagelang im Hörsaalzentrum auf der Bergstraße aushing, wird vor allzu freizügigem Verhalten in der ehrwürdigen Universität gewarnt.

"In den letzten Wochen wurde mehrfach berichtet, dass es in den Seminarräumen des Hörsaalzentrums zu unangemessenen Aktivitäten in Form des Koitus gekommen ist", hieß es.

Und weiter: "Unsere Mitarbeitenden haben insbesondere in den Abendstunden lautes Stöhnen aus den Räumen vernommen. Darüber wurden wiederholt Überreste sexueller Handlungen in diesen Räumen gefunden." Bei Zuwiderhandlung droht der Autor mit disziplinarischen Konsequenzen und Null-Toleranz.

Verfasst ist das Schreiben dem Anschein nach von der Universitätsleitung.