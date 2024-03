Sitzgelegenheiten voll im Trend: Dresdner Bänke, die Geschichte(n) erzählen

Dresden - Zuletzt wurden gleich zwei neue Sitzbänke in Dresden eingeweiht, die etwas zu sagen haben. Stadtnovum ist die "Erzählbank" in der Johannstadt, die auf Initiative des "Netzwerk60+" und mit Förderung des Stadtteilfonds Johannstadt errichtet wurde.

"Kein Platz für Gewalt gegen Frauen", steht auf der Lehne geschrieben. Die Bank ist die zweite ihrer Art in Dresden, wurde vom Zonta Club gespendet.

Nicht minder bedeutungsvoll ist das Anliegen, das eine am Montag am Ferdinandplatz eingeweihte, knallig orangefarbene Bank vorbringen möchte.

Was die symbolische Wirkung von Sitzbänken betrifft, ist Bildhauerin Marion Kahnemann (64) weniger optimistisch. Ihre drei "Gläsernen Bänke" sollen seit 2009 auf der Brühlschen Terrasse, im Großen Garten und am Blüherpark auf ein spezifisches Unrecht hinweisen: In Nazi-Deutschland war Dresdner Juden ab 1938 der Zutritt zu öffentlichen Grünanlagen verboten.

Die Bänke sind aus Acrylglas gefertigt, in die Lehnen das Wort "Hinsehen" eingraviert. "Ich bin von der Wirkung der Bänke sehr resigniert. Viele registrieren die Bedeutung gar nicht und ignorieren die Hinweisschilder."

Eins steht fest: Wer heute ein Zeichen setzen möchte, liegt mit dem Aufstellen einer Sonder-Sitzbank voll im Trend.