Dynamo und die Eislöwen geschlagen: Das sind Dresdens Sportler des Jahres
Dresden - Jede Menge große Events aus dem Jahr 2025 und auch schon 2026 liegen hinter der sächsischen Landeshauptstadt sowie ihren Sportlerinnen und Sportlern. Manche sind aktuell schon wieder auf solchen unterwegs, weswegen nicht jeder seine Ehrung entgegennehmen konnte. Der Stimmung bei der Gala des Dresdner Sports tat das aber nur wenig Abbruch. Nur zu Beginn war sie nicht ganz so berauschend, denn es ging ums Geld.
Anfangs war die Stimmung mit all den Blicken zurück auf die Olympischen Winterspiele, die Finals, das Goldene Oval und und und recht nostalgisch.
Josephine Schlörb und Susanne Kreher bekamen für ihre Leistungen bei den Spielen in Mailand und Cortina auch noch ein kleines Geschenk von Oberbürgermeister Dirk Hilbert überreicht, das Hanna Hoppe und Axel Jungk - die beide nicht im Congress Centrum Dresden waren - sicherlich nachgereicht bekommen.
"Für uns sind sie Gold wert und wir glauben, dass sie in Zukunft auch Gold holen werden", sagte Hilbert bei der Übergabe eines kleinen Goldbarrens als "Investition in die sportliche Zukunft".
Die Sporttalente und -stars sollen in Dresden gehalten werden, dafür braucht es aber auch jede Menge Geld. "Die Infrastruktur ist die Basis. 137.000 Menschen in unserer Stadt treiben Sport. Selbstverständlich ist das nicht, wäre es aber, wenn wir unsere Sportstätten weiter stärken könnten", machte Lars-Detlef Kluger, Präsident des Stadtsportbundes Dresden, klar.
Der adressierte Oberbürgermeister erwiderte: "Die finanzielle Situation aller Kommunen ist besorgniserregend, da nimmt sich Dresden nicht aus. Wir hoffen trotzdem, dass wir Projekte im Sport umsetzen können. Ich kann aber nicht sagen, dass alle berechtigten Wünsche umgesetzt werden können. Wir wollen unsere Sportler hier behalten, nicht an andere Städte verlieren. Genau dafür haben wir aber die Sportförderung."
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Der Dresdner SC schlug Dynamo Dresden und die Dresdner Eislöwen sehr knapp
Dresdens größte Aushängeschilder kommen auch ohne klar - die Mannschaften des Jahres, die mit großartigen Erfolgen im Jahr 2025 auf sich aufmerksam machten.
Dynamo Dresden (17,34 Prozent) und die Dresdner Eislöwen (20,15 Prozent) mit ihren Aufstiegen in die 2. Bundesliga bzw. DEL konnten aber die Supercup- und Pokalsiegerinnen der DSC-Schmetterlinge (20,18 Prozent) nicht schlagen.
"Es ist trotzdem was Großes, wir freuen uns über Platz drei", gestand Dynamos Vinko Sapina.
Dafür heimste aber Eislöwen-Aufstiegstrainer Niklas Sundblad den Titel als Trainer des Jahres ein. Zwei weitere, Jens Kühn (Kanu) und Dietmar Jarosch (Leichtathletik), bekamen Auszeichnungen für ihr Lebenswerk. "Ich musste immer unten sitzen bleiben, zum Schluss habe ich es mal geschafft", scherzte Jarosch: "Eigentlich kann man nie vom Sport richtig loslassen. Junge Sportler brauchen Unterstützung."
Einer, den er immer unterstützte, war der frischgebackene Sportler des Jahres Karl Bebendorf. Er folgte auf den Seriensieger Tom Liebscher-Lucz und spendete seine 1.000-Euro-Scheck an das Hospiz in Radebeul. Bei den Frauen gewann Kanutin Nele Reinwardt, die aber im Trainingslager weilte und ihren Titel nicht in Empfang nehmen konnte - eine von mehreren.
Aber der Sport geht vor. Schließlich will die selbsternannte Sportstadt auch nächstes Jahr wieder jede Menge Erfolge und Titel feiern. Oder wie es Eislöwe Niklas Postel perfekt zusammenfasste: "Die ganze Stadt hatte im Sommer so viel zu feiern gehabt. Das sind einfach schöne Erinnerungen!"
Alle Gewinner im Überblick: Das sind Dresdens Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025
Die Top-8 der Sportlerinnen
1. Nele Reinwardt - WSV "Am Blauen Wunder", Kanurennsport
2. Vivienne Morgenstern - DSC 1898, Leichtathletik
3. Leni von Bonin - DSC 1898, Schwimmen
4. Josephine Schlörb - EV Dresden, Eisschnelllauf
5. Susanne Kreher - DSC 1898, Skeleton
6. Lisa Eckstein - EV Dresden, Short Track
7. Angela Müller - DSC 1898, Leichtathletik
8. Michèle Rütze - Tauchsportklub Dresden, Flossenschwimmen
Die Top-8 der Sportler
1. Karl Bebendorf - DSC 1898, Leichtathletik
2. Tobias Hammer - WSV "Am Blauen Wunder", Kanurennsport
3. Axel Jungk - DSC 1898, Skeleton
4. Lukas Haaser - Laubegaster Ruderverein Dresden, Rudern
5. Tom Liebscher-Lucz - KC Dresden, Kanurennsport
6. Pascal Boden - DSC 1898, Leichtathletik
7. Konstantin Kunckel - USV TU Dresden, Orientierungslauf
8. Lennart Grabe - EV Dresden, Eisschnelllauf
Die Top-8 der Nachwuchssportler
1. Katharina Golbs - DSC 1898, Wasserspringen
2. Selma Lotte Ritter - Dresdner Ruder-Club 1902, Rudern
3. Felix Krones - USV TU Dresden, Rudern
4. Elias Morgenstern - DSC 1898, Leichtathletik
5. Katharina Soloviova - Eislauf-Verein Dresden, Shorttrack
6. Florentine Grund - Dresdner Fecht-Club 1998, Fechten
7. Theo Witzleb - WSV "Am Blauen Wunder", Kanurennsport
8. Jonathan Schipkowski - DSC 1898, Radsport
Alle Gewinner im Überblick: Dresdens Teams und Trainer des Jahres 2025
Die Top-8 der Mannschaften
1. DSC 1898 - Volleyball Damen
2. Dresdner Eislöwen - Eishockey
3. SG Dynamo Dresden - Fußball
4. Dresden Monarchs - American Football
5. Masterteam Wasserspringen - Wasserspringen (Alexander Gorski, Erik Seibt, Markus Albrecht, Dorit Ehren, Alexander Warg, Yvonne Kempson)
6. DSC Herren Vierer - Akrobatik (Aaron Borck, Pascale Dreßler, Carl Frankenstein, Andreas Benke)
7. Frank Rennhack, Bernhard Hering, Christian Pilz - Para-Eishockey
8. Alexander Schiffler und Florian Singer - Sitzvolleyball
Trainer des Jahres
Niklas Sundblad - Dresdner Eislöwen
Sonderauszeichnungen
Saskia Oettinghaus - Sportlerrente
Jens Kühn und Dietmar Jarosch - Lebenswerk
Titelfoto: TAG24/Jens Maßlich