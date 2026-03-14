Dynamo und die Eislöwen geschlagen: Das sind Dresdens Sportler des Jahres

Dresden - Jede Menge große Events aus dem Jahr 2025 und auch schon 2026 liegen hinter der sächsischen Landeshauptstadt sowie ihren Sportlerinnen und Sportlern. Manche sind aktuell schon wieder auf solchen unterwegs, weswegen nicht jeder seine Ehrung entgegennehmen konnte. Der Stimmung bei der Gala des Dresdner Sports tat das aber nur wenig Abbruch. Nur zu Beginn war sie nicht ganz so berauschend, denn es ging ums Geld.

Das Congress Centrum war gut besucht, dennoch fehlten einige Sportler. © TAG24/Jens Maßlich

Anfangs war die Stimmung mit all den Blicken zurück auf die Olympischen Winterspiele, die Finals, das Goldene Oval und und und recht nostalgisch.

Josephine Schlörb und Susanne Kreher bekamen für ihre Leistungen bei den Spielen in Mailand und Cortina auch noch ein kleines Geschenk von Oberbürgermeister Dirk Hilbert überreicht, das Hanna Hoppe und Axel Jungk - die beide nicht im Congress Centrum Dresden waren - sicherlich nachgereicht bekommen.

"Für uns sind sie Gold wert und wir glauben, dass sie in Zukunft auch Gold holen werden", sagte Hilbert bei der Übergabe eines kleinen Goldbarrens als "Investition in die sportliche Zukunft".

Die Sporttalente und -stars sollen in Dresden gehalten werden, dafür braucht es aber auch jede Menge Geld. "Die Infrastruktur ist die Basis. 137.000 Menschen in unserer Stadt treiben Sport. Selbstverständlich ist das nicht, wäre es aber, wenn wir unsere Sportstätten weiter stärken könnten", machte Lars-Detlef Kluger, Präsident des Stadtsportbundes Dresden, klar.

Der adressierte Oberbürgermeister erwiderte: "Die finanzielle Situation aller Kommunen ist besorgniserregend, da nimmt sich Dresden nicht aus. Wir hoffen trotzdem, dass wir Projekte im Sport umsetzen können. Ich kann aber nicht sagen, dass alle berechtigten Wünsche umgesetzt werden können. Wir wollen unsere Sportler hier behalten, nicht an andere Städte verlieren. Genau dafür haben wir aber die Sportförderung."