Nach Missbrauchs-Vorwürfen: Jan Hempel bekommt über eine halbe Million Euro vom DSV

Dresden - Die von ihm durch eine Dokumentation ans Licht gebrachten Missbrauchsvorwürfe gegen seinen ehemaligen Trainer hatten im August 2022 viele Menschen in Deutschland erschüttert, nun ist klar: Der ehemalige Weltklasse-Wasserspringer Jan Hempel (52) bekommt Schmerzensgeld und Schadenersatz.

Jan Hempel (52) bekommt vom Deutschen Schwimm-Verband 600.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz. © Bernd Wüstneck/dpa

Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Montag auf seiner Homepage mitteile, erhält der Dresdner eine Zahlung in Höhe von insgesamt 600.000 Euro.

"Nach einem Schlichtungsverfahren, intensiven Beratungen der Landesverbände im DSV und unter Einbeziehung des Zwischenberichts der unabhängigen Aufarbeitungskommission wurde eine umfassende Entschädigungszahlung an den ehemaligen Wasserspringer beschlossen", heißt es von Verbandsseite.

Dabei bekomme Hempel 300.000 Euro sofort. Die restlichen 300.000 Euro werden über einen Zeitraum von den kommenden zehn Jahren ausgezahlt. "Im Todesfall auch an seine Hinterbliebenen", heißt es in der Erklärung. Laut der Dokumentation "Missbraucht" leidet der Olympia-Zweite von 1996 an Demenz.

Zudem will der Verband einen Fonds einrichten, um den Bereich sexualisierte Gewalt zu stärken und hauptamtlich zu betreuen.